قائد الثورة يؤكد ضرورة رفع مستوى خدمات قوى الامن الداخلي

العالم - ايران

وفي بيان بمناسبة اسبوع قوى الامن الداخلي، وصف آية الله خامنئي قوى الامن الداخلي بأنها من ركائز الامن في البلاد، وأعرب عن تقديره للعون الذي بذلته قوى الامن الداخلي لسائر الاجهزة المعنية بالخدما الشعبية با فيها خلال مواجهة جائحة كورونا، مؤكدا ضرورة رفع مستوى تقديم الخدمات وأداء المهام في هذه القوى.

وأضاف ان على جميع منتسبي قوى الامن الداخلي، بمن فيهم المسؤولون والمدراء، ان يبذلوا الجهود من اجل رفع مستوى خدماتهم وان يعملوا من خلال أدائهم على رفع قدر قوى الامن الداخلي في أعين عامة الشعب.