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طالبان تحذّر واشنطن من 'زعزعة استقرار' نظامها

طالبان تحذّر واشنطن من 'زعزعة استقرار' نظامها
الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

حذّرت "طالبان" الولايات المتحدة من "زعزعة استقرار" نظامها، خلال أول لقاء مباشر بين الطرفين منذ الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وفق ما أفاد وزير خارجية الحركة أمير خان متقي السبت.

العالم - افغانستان

وقال متقي لوكالة "باختر" الإخبارية بعد المحادثات التي عقدت في الدوحة: "أبلغناهم بوضوح بأن محاولة زعزعة استقرار الحكومة الأفغانية لن تصب في مصلحة أي طرف".

وأضاف: "العلاقات الجيّدة مع أفغانستان مفيدة للجميع. ينبغي عدم القيام بشي ء من شأنه إضعاف الحكومة الحالية في أفغانستان، وهو أمر قد يتسبب بمشاكل للشعب".

وجاءت تصريحات متقي في أول يوم من المحادثات التي تستمر ليومين مع فريق أمريكي يترأسه نائب الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية توم ويست والمسؤولة الرفيعة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ساره تشارلز.

واستولت طالبان على السلطة في أفغانستان في أغسطس تزامنا مع إسدال الولايات المتحدة الستار على حرب استمرت 20 عاما بانسحاب عسكري تضمّن عملية إجلاء جوية لأجانب وأفغان اتّسمت بالفوضى.

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