السبت ٠٩ أكتوبر ٢٠٢١
١٠:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

طالبان تحذّر واشنطن من "زعزعة استقرار" نظامها

طالبان تحذّر واشنطن من
السبت ٠٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٥ بتوقيت غرينتش

حذّرت "طالبان" الولايات المتحدة من "زعزعة استقرار" نظامها، خلال أول لقاء مباشر بين الطرفين منذ الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وفق ما أفاد وزير خارجية الحركة أمير خان متقي السبت.

العالم-افغانستان

وقال متقي لوكالة "باختر" الإخبارية بعد المحادثات التي عقدت في الدوحة: "أبلغناهم بوضوح بأن محاولة زعزعة استقرار الحكومة الأفغانية لن تصب في مصلحة أي طرف".

وأضاف: "العلاقات الجيّدة مع أفغانستان مفيدة للجميع. ينبغي عدم القيام بشي ء من شأنه إضعاف الحكومة الحالية في أفغانستان، وهو أمر قد يتسبب بمشاكل للشعب".

وجاءت تصريحات متقي في أول يوم من المحادثات التي تستمر ليومين مع فريق أمريكي يترأسه نائب الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية توم ويست والمسؤولة الرفيعة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ساره تشارلز.

واستولت طالبان على السلطة في أفغانستان في أغسطس تزامنا مع إسدال الولايات المتحدة الستار على حرب استمرت 20 عاما بانسحاب عسكري تضمّن عملية إجلاء جوية لأجانب وأفغان اتّسمت بالفوضى.

روابط ذات صلة

محادثات"طالبان" مع واشنطن في الدوحة.. لماذا والى أين؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

طالبان تحذّر واشنطن من "زعزعة استقرار" نظامها

سوريا...النصرة تنفذ 20 هجمات في مناطق خفض التصعيد في إدلب

سوريا دمرت 8 صواريخ أطلقها كيان الاحتلال باتجاه حمص

منظمة أمريكية: السعودية زادت من قمعها للحقوقيين والمعارضين

حكومة هادي تعتقل صحفياً في الأردن كشف استثمارات سفيرها

المشاط: مجزرة الصالة الكبرى جريمة ضد الإنسانية لن تسقط بالتقادم