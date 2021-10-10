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مسلحون يقتلون 20 شخصا على الأقل في هجوم بشمال غرب نيجيريا

مسلحون يقتلون 20 شخصا على الأقل في هجوم بشمال غرب نيجيريا
الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

أكد مسؤول في ولاية سوكوتو النيجيرية، أن 20 شخصا على الأقل قتلوا في بهجوم لمسلحين على سوق أحرقوا فيه سيارات، في وقت تواصل عصابات مسلحة أعمال التخريب شمال غربي البلاد.

العالم-افريقيا

وقال المستشار الخاص لوزير شؤون الشرطة إدريس جبير، إن "مسلحين على دراجات نارية أطلقوا النار في أماكن متفرقة، مما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص".

وأضاف: "كان عدد المنفذين كبيرا وقتلوا ما لا يقل عن 20 شخصا بحسب ما رأينا وأحصينا، وأضرموا النيران في تسع سيارات".

من جهته، ألقى العضو المحلي بالبرلمان حسين بوزا، بالمسؤولية في الهجوم على "عدم كفاية الأمن في الولاية".

وشهدت مناطق شمال غرب نيجيريا منذ ديسمبر الماضي، موجة من عمليات خطف أطفال مدارس وقرويين لطلب فدى، مما يؤثر على الحياة اليومية لملايين المواطنين.

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مسلحون يقتلون 20 شخصا على الأقل في هجوم بشمال غرب نيجيريا

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