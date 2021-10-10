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رئيسة تايوان في خطابها بمناسبة اليوم الوطني: تايوان ستواصل تعزيز دفاعاتها لضمان عدم تمكن أي أحد من إجبارها على قبول المسار الذي تحدده الصين

الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

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