هبوط اضطراري لطائرة في نيويورك لهذا السبب

العالم - الأميركيتان

وقال مطار لاغوارديا في بيان يوم السبت على تويتر: "تم حل الحادثة السابقة المتعلقة براكب عطل رحلة شركة الخطوط الجوية الجمهورية / الخطوط الجوية الأمريكية وإجلاء الركاب، ويعمل المطار بشكل طبيعي".

وقالت الخطوط الجوية الجمهورية في بيان إن أحد الركاب على متن طائرة "أمريكان إيجل"، بالرحلة رقم 4817 المتوجهة من إنديانابوليس إلى مدينة نيويورك، تصرف بشكل مريب.

وقالت شركة الطيران يوم السبت: "أعلنت طائرة تابعة للخطوط الجوية الجمهورية، تعمل تحت رقم 4817 الأمريكية، حالة الطوارئ وهبطت في مطار لاغوارديا في نيويورك دون وقوع حوادث ردًا على سلوك الركاب قرب نهاية الرحلة".

وقالت شبكة "سي بي إس" الأمريكية نقلاً عن شرطة هيئة الموانئ إن الراكب الذي يُزعم أنه يتصرف بشكل مريب تم احتجازه وإجراء مقابلات معه، بالإضافة إلى بعض الركاب الآخرين.

ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية عن ركاب مختلفين قولهم إن هناك شكوكًا حول تهديد محتمل بوجود قنبلة أو سلوك خطير آخر من أحد الركاب، وكان على متن الطائرة 76 راكبا.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في أعقاب الحادث ولم يتم العثور على أي شيء على متن الطائرة، بحسب الشبكة.