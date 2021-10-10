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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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عقيل الطائي: فتوى المرجعية الدينية العليا في العراق للمشاركة في الانتخابات هو الجهاد الانتخابي
مراسل العالم: توقعات بارتفاع نسبة الاقبال على المشاركة في الانتخابات البرلمانية باعتبارها ستحدد هوية مدينة كركوك
مرسل العالم: رجال الدين من اهل السنة دعوا خلال مؤتمرهم العراقيين للمشاركة الفاعلة في الانتخابات
تصريح للرئيس العراقي برهم صالح عقب الادلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية
رئيس التيار الصدري السيد مقتدى الصدر يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية
الرئيس العراقي برهم صالح يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية
العمليات المشتركة العراقية: جاهزون ولن نتهاون في تطبيق الإجراءات
رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية
أكثر من 24 مليون ناخب يتوجهون الى مراكز الاقتراع للادلاء باصواتهم
السيد الحكيم: حضور المجتمع الدولي رسالة تضامن ودعم للعملية الديمقراطية في العراق
رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم يدلى بصوته في الانتخابات البرلمانية العراقية
الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش
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