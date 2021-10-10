الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١
٠٥:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد الحكيم: المشاركة الواسعة في الانتخابات تمثل انتصاراً لحقوق الشعب

الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس تيار الحكمة الوطنية في العراق السيد عمار الحكيم أن المشاركة الواسعة في الانتخابات التشريعية تمثل انتصاراً لحقوق الشعب.

العالم-العراق

وبعد الإدلاء بصوته في الانتخابات التشريعية أعرب السيد الحكيم عن شكره للحكومة العراقية والاجراءات المتخذة في إجراء الانتخابات.

وأكد رئيس تيار الحكمة الوطنية أن "الانتخابات فرصة مهمة للتغير نحو الافضل".

ودعا، الى "حماية اصوات الناخبين والوقوف بوجه أي محاولات تلاعب"، مستدركا "لا تضغطوا على الشعب ودعوا أبنائه هم من يقرروا مصيرهم".

وختم السيد الحكيم بالقول، أن "حضور المجتمع الدولي رسالة تضامن ودعم للعملية الديمقراطية في العراق".

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.

روابط ذات صلة

بعد الإدلاء بصوته.. الكاظمي يدعو جميع العراقيين للمشاركة بالانتخابات

لحظة بلحظة.. العراقيون يتوجهون الى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد

العراق.. قرارات لتنظيم الحركة والتنقل تزامنا مع الانتخابات

إغلاق المطارات وحدود المحافظات العراقية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. نوري المالكي:بالاصبع البنفسجي نساهم في صنع الديمقراطية

شاهد بالفيديو.. الحشد والجيش العراقي يأمنون العرس الانتخابي في الموصل

السيد الصدر يصل احد مراكز الاقتراع في النجف للإدلاء بصوته

وقفة تضامن مع الأسير الفلسطيني مقداد القواسمة

بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات.. صالح يأمل لكل عراقي بأن يسهم في الانتخابات لمستقبل بلده

شاهد: التأثير الاكبر على نسبة المشاركة في الانتخابات العراقية