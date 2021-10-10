السيد الحكيم: المشاركة الواسعة في الانتخابات تمثل انتصاراً لحقوق الشعب

العالم-العراق

وبعد الإدلاء بصوته في الانتخابات التشريعية أعرب السيد الحكيم عن شكره للحكومة العراقية والاجراءات المتخذة في إجراء الانتخابات.

وأكد رئيس تيار الحكمة الوطنية أن "الانتخابات فرصة مهمة للتغير نحو الافضل".



ودعا، الى "حماية اصوات الناخبين والوقوف بوجه أي محاولات تلاعب"، مستدركا "لا تضغطوا على الشعب ودعوا أبنائه هم من يقرروا مصيرهم".



وختم السيد الحكيم بالقول، أن "حضور المجتمع الدولي رسالة تضامن ودعم للعملية الديمقراطية في العراق".



وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.