الكاظمي: انها اول انتخابات تجري دون حظر تجوال

العالم - العراق

ودعا الكاظمي العراقيين لتغيير واقعهم عبر الانتخابات والمشاركة في الانتخابات بكثافة.

وأكد الكاظمي ان الحكومة نجحت في الملفات الخارجية والأمنية.

وأوضح الكاظمي اننا "كنا صادقين مع الشعب رغم تشكيك البعض أن الانتخابات لن تحصل اليوم".

ووعد الكاظمي بانجاز امني كبير سيشهده العراقيون موضحاً ان عدم اعلانه يأتي للمحافظة على انسيابية الانتخابات.

وقال الكاظمي: نحتاج قيادة حكيمة تغلب مصلحة العراق، مطالباً العراقيين بالخروج للمشاركة في الانتخابات وتغيير واقعهم.

وأضاف الكاظمي: وفرنا للمفوضية كل وسائل النجاح في تنظيم الانتخابات، مبيناً ان هذه أول انتخابات منذ 2003 تجري دون حظر التجوال.