الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١
٠٥:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

الكاظمي: انها اول انتخابات تجري دون حظر تجوال

الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

ادلی رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بصوته في الانتخابات التشريعية المبكرة.

العالم - العراق

ودعا الكاظمي العراقيين لتغيير واقعهم عبر الانتخابات والمشاركة في الانتخابات بكثافة.

وأكد الكاظمي ان الحكومة نجحت في الملفات الخارجية والأمنية.

وأوضح الكاظمي اننا "كنا صادقين مع الشعب رغم تشكيك البعض أن الانتخابات لن تحصل اليوم".

ووعد الكاظمي بانجاز امني كبير سيشهده العراقيون موضحاً ان عدم اعلانه يأتي للمحافظة على انسيابية الانتخابات.

وقال الكاظمي: نحتاج قيادة حكيمة تغلب مصلحة العراق، مطالباً العراقيين بالخروج للمشاركة في الانتخابات وتغيير واقعهم.

وأضاف الكاظمي: وفرنا للمفوضية كل وسائل النجاح في تنظيم الانتخابات، مبيناً ان هذه أول انتخابات منذ 2003 تجري دون حظر التجوال.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. نوري المالكي:بالاصبع البنفسجي نساهم في صنع الديمقراطية

شاهد بالفيديو.. الحشد والجيش العراقي يأمنون العرس الانتخابي في الموصل

السيد الصدر يصل احد مراكز الاقتراع في النجف للإدلاء بصوته

وقفة تضامن مع الأسير الفلسطيني مقداد القواسمة

بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات.. صالح يأمل لكل عراقي بأن يسهم في الانتخابات لمستقبل بلده

شاهد: التأثير الاكبر على نسبة المشاركة في الانتخابات العراقية