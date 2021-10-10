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العمليات المشتركة: وفرنا الحماية الكاملة لمراكز الاقتراع

العمليات المشتركة: وفرنا الحماية الكاملة لمراكز الاقتراع
الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الأحد، أن الأجهزة الأمنية وفرت الحماية الكاملة لمراكز الاقتراع.

العالم-العراق

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي إن "القيادة جاهزة ولن تتهاون في تطبيق الإجراءات".

وأشار الى أنه "تم توزيع القوات الأمنية على شكل أطواق مختلفة لتنسيق العمل الأمني ،فضلاً عن استمرار طيران القوة الجوية في تغطية سماء البلاد"، مؤكداً أن"الحركة بين المحافظات متوقفة إلّا للحالات الخاصة جداً ،وأن قيادة العمليات ملتزمة بالتوصيات الخاصة بتأمين العملية الانتخابية".

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.

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