صالح يأمل لكل عراقي بأن يسهم في الانتخابات لمستقبل بلده

العالم-العراق

وقال صالح في تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوته، إن "انتخابات تشرين المبكرة، يوم تاريخي ومطلب شعبي للانطلاق نحو حياة كريمة".

وأعرب صالح عن أمله "لكل مواطن بأن يسهم في الانتخابات لمستقبل بلده"، لافتاً الى أن "اليوم هو يوم المواطن وللعراق من نجاح الى اخر".

واكد "وعدنا بالانتخابات المبكرة ووفينا بذلك"، مشيراً الى أن "العراق يستحق الأفضل".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد ادلى بصوته في أحد المراكز الانتخابية في بغداد.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.