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الحشد والجيش العراقي يأمنون العرس الانتخابي في الموصل

الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم في مدينة الموصل، ان هناك عرسا انتخابيا في المدينة في جانبيها الايسر والايمن، بعد افتتاح مراكز الاقتراع في الساعة السابعة والنصف بتوقيت العراق، وان ذروة التصويت ستكون في الساعة العاشرة صباحاً وعصرا في الخامسة والسادسة قبيل اغلاق صناديق الاقتراع.

العالم- مراسلون

وقال مراسلنا علي الشبكي: ان هناك اكثر من 422 مرشحا يتنافسون على 34 مقعداً في البرلمان العراقي، منتشرين في 8 دوائر انتخابية في عموم مدينة المدينة، مشيراً الى انه في الجانب الايسر يحوي 5 مقاعد، والايمن 7 مقاعد، بالاضافة الى سنجار 3 مقاعد، وتلعفر 4 مقاعد، وجنوب الموصل 5 مقاعد، وسهل نينوى 7 مقاعد.

واوضح مراسلنا، ان من ضمن المقاعد الثلاثة خصصت للاقليات من الشبك والمسيحيين والايزيدية، وبين ان هناك اجراءات امنية مشددة من قبل الجيش والشرطة العراقية، اضافة الى الطوق الامني من قبل الحشد الشعبي لتأمين العرس الانتخابي في الموصل.

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