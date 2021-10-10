الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١
٠٥:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

نوري المالكي:بالاصبع البنفسجي نساهم في صنع الديمقراطية

الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

ادلى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بصوته بالانتخابات البرلمانية المبكرة.

العالم - العراق

ودعا المالكي العراقيين الی استثمار الوقت للمشاركة والمساهمة في تثبيت أساس الدولة عبر عملية الانتخابات.

وأبدی سعادته بحصول الانتخابات مؤكداً علی ضرورة المساهمة بالاصبع البنفسجي في عملية صناعة الديموقراطية واشراك الشعب في تشكيل السلطات.

وعبر المالكي عن أمله بنجاح الانتخابات وكثافة المشاركة في الانتخابات.

وأشار الی بيان للمرجعية العليا في العراق آية الله السيد علي السيستاني مؤكداً ضرورة كثرة المشاركة في الانتخابات وضرورة النزاهة واختيار الكفاءة وابعاد السلاح وابعاد المال الفاسد عن العملية الانتخابية.

روابط ذات صلة

السيد الصدر يصل احد مراكز الاقتراع في النجف للإدلاء بصوته

صالح يأمل لكل عراقي بأن يسهم في الانتخابات لمستقبل بلده

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالصور..48 لونا للقمر في 10 سنوات بعدسة إيطالية

شاهد بالفيديو.. نوري المالكي:بالاصبع البنفسجي نساهم في صنع الديمقراطية

شاهد بالفيديو.. الحشد والجيش العراقي يأمنون العرس الانتخابي في الموصل

السيد الصدر يصل احد مراكز الاقتراع في النجف للإدلاء بصوته

وقفة تضامن مع الأسير الفلسطيني مقداد القواسمة

بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات.. صالح يأمل لكل عراقي بأن يسهم في الانتخابات لمستقبل بلده