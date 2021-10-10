نوري المالكي:بالاصبع البنفسجي نساهم في صنع الديمقراطية

العالم - العراق

ودعا المالكي العراقيين الی استثمار الوقت للمشاركة والمساهمة في تثبيت أساس الدولة عبر عملية الانتخابات.

وأبدی سعادته بحصول الانتخابات مؤكداً علی ضرورة المساهمة بالاصبع البنفسجي في عملية صناعة الديموقراطية واشراك الشعب في تشكيل السلطات.

وعبر المالكي عن أمله بنجاح الانتخابات وكثافة المشاركة في الانتخابات.

وأشار الی بيان للمرجعية العليا في العراق آية الله السيد علي السيستاني مؤكداً ضرورة كثرة المشاركة في الانتخابات وضرورة النزاهة واختيار الكفاءة وابعاد السلاح وابعاد المال الفاسد عن العملية الانتخابية.