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هأرتس: واشنطن والقاهرة تضغطان على فتح وحماس لتشكيل حكومة وحدة فلسطينية

هأرتس: واشنطن والقاهرة تضغطان على فتح وحماس لتشكيل حكومة وحدة فلسطينية
الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأحد، أن هناك ضغوطًا تمارس من قبل الولايات المتحدة الأميركية، ومصر، على حركة فتح ممثلةً بقيادة السلطة الفلسطينية، وحركة حماس، للعمل من أجل تشكيل حكومة وحدة فلسطينية تعمل مع كلا الجانبين لتعزيز الهدوء طويل الأمد في المنطقة وإعادة إعمار قطاع غزة.

العالم - فلسطين

ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية، قولها أن نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الفلسطينية الإسرائيلية هادي عمرو الذي زار رام الله الأسبوع الماضي والتقى بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، قدم اقتراحًا لتشكيل حكومة جديدة يشارك فيها ممثلو حماس أو حكومة تكنوقراط.

وبحسب الصحيفة، فإنها علمت أن الرئيس عباس أوضح للمسؤول الأميركي أنه سيوافق فقط على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأن تلتزم بجميع الاتفاقيات، وهو ما أكده مسؤول فلسطيني للصحيفة.

وقال مسؤول فلسطيني كبير آخر للصحيفة العبرية “من يعرف التفاصيل، يدرك أن كل ما يهم الإدارة الأميركية وكذلك مصر هو منع التصعيد في غزة، أما بخصوص الضفة الغربية فلا توجد خطة في الأفق”، مشيرًا إلى أن الإدارة الأميركية الحالية تبنت الموقف الإسرائيلي بأنه لا جدوى من الحديث عن تسوية سياسية، ولذلك الجهد الأساسي موجه لتحقيق الهدوء في القطاع مقابل إعادة الإعمار وتقديم تسهيلات إنسانية واقتصادية ومدنية تشمل الضفة.

وتقول الصحيفة، إنه في رام الله هناك تأكيدات أنه ليس من قبيل المصادفة أن يهاتف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الرئيس عباس، خلال زيارة المسؤول الأميركي، والحديث بين الجانبين عن المصالحة وعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة.

"سما نيوز".

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