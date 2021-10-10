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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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مستشار رئيس لجنة الانتخابات العراقية: في منتصف النهار سنقدم تقريرنا بشان نسبة المشاركة
مستشار رئيس لجنة الانتخابات العراقية: العملية الانتخابية تسير بسلاسة ولاتوجد مشاكل ونشاهد التعاون بين القوات الامنية والشعب والفرق الاعلامية
وصول رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الى قيادة العمليات المشتركة للاجتماع مع القادة الامنيين
مديرة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات فيولا فون كرامون: لا توجد أية ملاحظات بشأن العملية الانتخابية لهذه اللحظة
مراسل العالم: اجراءات امنية لمنع ادخال الناخبين للهواتف الى مراكز الاقتراع
مراسل العالم: عدد مراكز الاقتراع يبلغ 8273 مركزا بواقع أكثر من 55 ألف محطة
أكثر من 3200 مرشح في الانتخابات يتنافسون على 329 مقعداً في البرلمان
مفوضية الانتخابات: 1249 مراقباً دولياً يشاركون في مراقبة الاقتراع العام
رئيس "هيئة الحشد الشعبي" فالح الفياض يدلي بصوته في الانتخابات النيابية
وكيل المرجعية العليا بالعراق الشيخ عبد المهدي الكربلائي يـدلي بصوتـه في الانتخابات
وكيل المرجعية العليا بالعراق الشيخ عبد المهدي الكربلائي يـدلي بصوتـه في الانتخابات
الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش
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