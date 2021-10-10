بعد الإدلاء بصوته.. نيجيرفان بارزاني للعراقيين: كلنا في قارب واحد

العالم-العراق

وجاء تصريحات نيجيرفان بارزاني للصحفيين، بعد أن أدلى بصوته في الانتخابات العراقية في أحد مراكز الاقتراع في اربيل.

وقال نيجيرفان بارزاني "آمل أن تجلب هذه الانتخابات الخير والبركة على عموم العراق وأن يتوجه الجميع الى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم".

وأشار رئيس منطقة كردستان العراق الى ان رسالته للعراقيين هي رسالة سلام وأخوة وأن يتعاون الجميع ويعملوا سوية من أجل نصرة العراق، وقال "كلنا في قارب واحد".

واكد أن الحكومة المقبلة ينبغي ان تعمل على تحسين الواقع الخدمي للمواطنين وذلك لتتمكن من إعادة الثقة بين الشعب والسلطة.

وشدد نيجيرفان بارزاني على اهمية حل كافة المشاكل والخلافات عبر الحوار، مشيرا الى ان إعادة فتح مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك كانت خطوة مهمة مشيرا الى اهمية تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي.

وفتحت مراكز الاقتراع في منطقة كردستان العراق وفي عموم العراق أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.



ومن المفترض أن تغلق صناديق الاقتراع في تمام الساعة السادسة مساء، وبشكل إلكتروني.