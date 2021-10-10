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أمريكا تنشر 'القبة الحديدية' في قاعدتها الأمامية في جزيرة غوام

أمريكا تنشر 'القبة الحديدية' في قاعدتها الأمامية في جزيرة غوام
الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعلن الجيش الأمريكي عن نشره إحدى المنظومات الدفاعية من نوع “القبة الحديدية” التي سبق أن اقتنتها من الكيان الإسرائيي في جزيرة غوام في المحيط الهادئ.

العالم - الأميركيتان

وأكدت قيادة الدفاعات الجوية والصاروخية في الجيش الـ94 ضمن القوات المسلحة الأمريكية في بيان لها عن نشر هذه المنظومة في قاعدة “أندرسن” الجوية في غوام التي تعد قاعدة أمامية للولايات المتحدة في منطقة المحيطية الهادئ والهندي، ضمن إطار “انتشار تجريبي مؤقت”.

وأوضح البيان أن هذا الانتشار يأتي وفقا لقانون مخصصات الدفاع الوطني الأمريكي للسنة المالية الـ2019 الذي قضى بنشر “القبة الحديدية” في “سرح عمليات” في موعد أقصاه أواخر 2021، مؤكدا أن جنودا ومعدات سينقلون إلى الجزيرة من تكساس بهدف صيانة المنظومة الدفاعية واختبار قدراتها ومواصلة تدريب العسكريين وتحسين القدرات على انتشار الدفاعات الجوية.

وأشار البيان إلى غياب الخطط حتى الآن لإجراء رماي بالرصاص الحي خلال فترة انتشار “القبة الحديدية” في غوام.

وكانت الولايات المتحدة قد اقتنت من الكيان الإسرائيلي بطاريتين من “القبة الحديدية”، غير أنها تواجه صعوبات ملموسة في جهودها الرامية إلى دمجهما في منظومة القيادة والتحكم الخاصة بالجيش الأمريكي.

ويأتي ذلك في وقت يعتقد الكثيرون من المراقبين أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تنقل تركيزها من الشرق الأوسط إلى منطقة المحيطين الهادئ والهندي ومواجهة الصين كأكبر تحد خارجي.

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