الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١
٠٧:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

أكثر من 3200 مرشح في الانتخابات يتنافسون على 329 مقعداً في البرلمان

الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شحنة تضم 6 ملايين جرعة لقاح كورونا وصلت الى ايران اليوم

شاهد بالفيديو.. لماذا تم تغيير قانون الانتخاب العراقي، وما دور المحتل الامريكي فيه؟

تونسيون يحتجون بباريس ضد قرارات سعيد+فيديو

ممثل المرجعية الدينية بكربلاء المقدسة يدلي بصوته في الانتخابات

شاهد بالفيديو.. بيانات المرجعيات الدينية وتأثيرها على الانتخابات العراقية

الفتح: كل الخيارات متاحة اذا لم تفِ اميركا بوعودها لمغادرة العراق