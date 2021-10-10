أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد 10 أكتوبر 2021

جوان ..

- القائد موجها خطابه للمسؤولين الأفغان ..يجب معاقبة المجرمين السفاحين الذين يقفون وراء جريمة قندوز

اطلاعات..

- أجواء إدانة واسعة لجريمة التفجير الإرهابي في مسجد للمسلمين الشيعة بولاية قندوز بأفغانستان

ايران ..

- العراق يشهد إجراء إنتخابات برلمانية اليوم , والكاظمي يتحدث عن مستقبل بعيد عن النفوذ الأمريكي

ابرار ..

- البنتاغون يعلن بصراحة أن أمريكا لا تفكر بسحب قواتها من سوريا

حمايت..

- قوى المقاومة تسقط طائرة أمريكية من دون طيار بالتشويش الإلكتروني في الحدود العراقية السورية

خراسان ..

- نار تحت الرماد في الشرق الأقصى .. الرئيس الصيني يؤكد حتمية إستعادة تايوان

رسالت ..

- روسيا تتهم ثلاثة دبلوماسيين أمريكيين في موسكو بالسرقة وتدعو واشنطن لإلغاء حصانتهم الدبلوماسية

قدس..

بدء الإنتخابات البرلمانية في العراق في منافسة بين أكثر من ثلاثة آلاف مرشح نيابي

كيهان ..

- حزب الله لبنان يبدي إستعداده الكامل لتقديم العون للحكومة الجديدة لتسهيل مهامها

مردم سالاري ..

- أمريكا وحكومة طالبان الأفغانية تجريان مباحثات في العاصمة القطرية الدوحة

جام جم ..

- الرئيس الصيني يؤكد حتمية عودة تايوان إلى أحضان الصين البلد الأم

ابتكار ..

-وزير الخارجية التركي يتهم أمريكا بدعم جماعات إرهابية في المنطقة

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

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جوان ..

صحيفة جوان كتبت عن الانتخابات البرلمانية في العراق في مقالها ( إستفتاء عام على خروج القوات الأمريكية ).. واخيرا وبعد منعطفات عديدة دخلت وعود رئيس الوزراء العراقي باجراء انتخابات مبكرة الى مرحلة التنفيذ، ( إن هناك رؤية تقول إن هذه الإنتخابات ستكون بمثابة إستفتاء عام على موضوع خروج القوات الأمريكية ) وترى اوساط ومحافل تيار المقاومة في العراق ان الموقف ازاء موضوع خروج القوات الامريكية هو المعيار الرئيسي للناخبين في هذه الانتخابات البالغة الاهمية حيث يصطف اكثر من ثلاثة الاف مرشح نيابي من مختلف الاحزاب والتحالفات والاتجاهات السياسية في سباق للحصول على اكبر عدد من اصوات نحو خمسة وعشرين مليون ناخب .ان واقع الشارع العراقي يعكس مؤشرات تدعم فرص فوز مكونات محور المقاومة بالاغلبية البرلمانية .

آرمان ملي ..

صحيفة آرمان ملي كتبت في افتتاحيتها ( "إسرائيل " وآذربيجان , تهديد جدي ).. على مدى السنوات الاخيرة استطاع الكيان الصهيوني ايجاد مواطئ قدم عديدة له في جمهورية اذريجان المجاورة للقيام بعمليات تخريبية ضد ايران ولاقامة مراكز للتجسس قرب الحدود الايرانية، ( إن من المؤسف حقا أن تنتهج جمهورية آذربيجان سياسات تتجاهل الوشائج المشتركة العميقة بينها وبين إيران ) ان حسابات باكو الخاطئة في تقييم المعادلات الاقليمية وسوء فهمها لحلم ايران ولرحابة صدر بلادنا جعلها تندفع في رهان خاطئ لارضاء امريكا وحلف الناتو عبر توطيد علاقاتها مع الكيان الصهيوني . ان الاحرى بهذه الجمهورية العودة للطريق الصحيح قبل فوات الاوان فبلادنا لن تسمح بوجود اية تهديدات لامنها واستقرارها انطلاقا من مناطق الجوار .

اطلاعات ..

نشرت صحيفة اطلاعات تقريرا يتحدث عن ( قمع النظام الخليفي مظاهرات مناهضة "لإسرائيل) جاء فيه .. تحدثت انباء واردة من البحرين عن استخدام قوات الامن لقنابل الغاز والرصاص المطاطي لقمع مظاهرة معادية للتطبيع في العاصمة المنامة.. ويقول شهود عيان (إن قوى الأمن إستخدمت قنابل الغاز والعصي الكهربائية والرصاص المطاطي لتفريق تجمع شعبي مقابل سفارة الكيان الصهيوني) وهو تجمع ندد بالتطبيع مع هذا الكيان وطالب باغلاق سفارته في المنامه . كما حمل المتظاهرون لافتات تعتبر التنطبيع خيانة كبرى للقضية الفلسطينية وللمقدسات وللامة الاسلامية . وحسب شهود العيان زج النظام الخليفي بقوى امنية كبيرة لقمع هذه المظاهرة ولتعزيز الاجراءات الامنية حول سفارة هذا الكيان .

رسالت..

حمل مقال نشرته صحيفة رسالت عنوانا يقول ( أولمرت يحذر الصهاينة) كتبت فيه .. رئيس وزراء الكيان الصهيوني الاسبق ايهود اولمرت حذر نفتالي بينيت رئيس الوزراء الحالي من التبعات الخطيرة التي ستترتب عن اي تصعيد ضد ايران. ان اولمرت لوح في تحذيراته لقدرة ايران على تدمير مفاعل ديمونا النووي وكل المنشات النووية زكل المراكز الاقتصادية والحيوية في فلسطين المحتلة، ( إن هذه التحذيرات تعكس عمق هلع الصهاينة من قدرات إيران الإستراتيجية التي أنهت أسطورة التفوق العسكري الصهيوني في المنطقة ) وهو هلع تضاعف بعد سقوط صاروخ سوري مضاد للجو قرب مفاعل ديمونا بصحراء النقب بفلسطين المحتلة رغم وجود العديد من انظمة الدفاع الجوي الصاروخية في هذا الكيان. ان تحذيرات اولمرت تجسد وجود كابوس رهيب يخيم على الكيان من احتمال مواجهة الاف وربما عشرات الالاف من الصواريخ الاقوى والاكثر دقة وقوة تدميرية مرة واحدة في اية مواجهة مع ايران , وعندها سيواجه الكيان كارثة رهيبة.

مردم سالاري ..

صحيفة مردم سالاري كتبت في مقالها ( قلق الإتحاد الأوروبي من إحتمال خروج بولندا ).. اثار تفاقم الخلافات بين بولندا والاتحاد الاوروبي مخاوف جدية في هذا الاتحاد من احتمال انسحاب وارشو من عضويته , وهي مخاوف دفعت بالمفوضية الاوروبية والمانيا وفرنسا الى توجيه انتقادات جدية لبولندا، ( إن الخلافات بين وارسو وبروكسل طفت على السطح بعد قرار المحكمة الدستورية ببولندا إعطاء الأرجحية للقوانين الداخلية) وذلك مقابل قوانين الاتحاد الاوروبي الامر الذي اعتبرته المفوضية الاوروبية بداية لمسار خروج بولندا من عضوية الاتحاد الاوروبي، ان بولندا تحتفظ بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة وهي التي تزعمت معارضة فكرة تشكيل جيش اوروبي موحد . وترى بروكسل ان بولندا تسير على خطى بريطانيا لتقويض الاتحاد الاوروبي .

حمايت ..

في تقريرها الذي يحمل عنوان ( ذريعة لتبرير تراجع شعبية بايدن ) كتبت صحيفة حمايت .. البيت الابيض يحاول تبرير نتائج استطلاعات الراي التي تعكس تسارع وتيرة تراجع شعبية بايدن بالقول ان ظروف كورونا وراء الامر. (المتحدثة بإسم البيت الأبيض جين ساكي بررت إنحسار شعبية بايدن بالتاثير السلبي لظروف كورونا على رؤية الأمريكيين ) وعلى تقيمهم لاداء الرئيس الامريكي , الا ان محافل تشريعية واعلامية وبعضها محسوب على الديمقراطيين ترى ان اهتزاز شخصية بايدن وميوعة مواقفه الدولية من ابرز العوامل الكامنة وراء تراجع شعبيته في الداخل.