لماذا التغيير بكردستان العراق عن طريق الانتخابات عملية صعبة جداً؟

العالم- خاص بالعالم

وقال اسماعيل في حديث لقناة العالم على هامش بدء التصويت على الانتخابات البرلمانية العراقية صباح اليوم: ان هناك شكوكاً ايضاً تحوم حول المرشحين المستقلين على انهم ايضاً سرياً تابعين لحزب من السلطة في كردستان العراق.

واوضح اسماعيل، ان الشعب الكردي ليس لديه رؤية واضحة لتغيير النظام السياسي في العملية الانتخابية ولاسيما ان في كردستان هناك حزبان عسكريان مسلطان على رقاب شعب هذه المنطقة، ون تسلم العملية الانتخابية من التزوير واغداق الاموال.

واضاف اسماعيل ان هناك في منطقة كردستان اكثر من 250 الف مسلح، واغلب اصوات هؤلاء المسلحين تعود للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني الرئيسيان في كردستان، مع العلم ان هناك في كردستان اكثر من 20 حزباً يشارك في العملية الانتخابية.

وعزا السبب في ذلك هو ان الحزبان الرئيسان مسيطران على هؤلاء المسلحين الذين يخشون ان لم يصوتوا لصالحهما فانهم يتعرضون للطرد من الجيش، معتبراً عملية التغيير السياسي في كردستان عن طريق الانتخابات بانها عملية صعبة جداً.

هذا وقد انطلقت عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق، هو الأولى من نوعِها منذ العام 2005. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابَها أمام الناخبين عند الساعة السابعة صباحاً بحسب التوقيت المحلي على أن تُغلق في تمامِ الساعة السادسة مساءً، وبشكل إلكتروني.

ويحق لأكثر من 24 مليون ناخب الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية لاختيار 329 عضوا في مجلس النواب من بين أكثر من 3 الاف و240 مرشحا موزعين على 83 دائرة انتخابية. ويجري الاقتراع العام تحت مراقبة دولية بـ 1249 مراقباً دولياً.