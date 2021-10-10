تونسيون يحتجون بباريس ضد قرارات سعيد+فيديو

العالم - تونس

ورفع المتظاهرون شعارات مناوئة لقرارات سعيّد التي توصف بالانقلاب على الدستور، حيث ردّدوا: "شعب تونس لا يُذلّ.. والدستور هو الكل"، "الشعب يريد احترام الدستور"، "يسقط يسقط الانقلاب"، "يا أبناء الجالية.. هزّوا (احملوا) الراية عالية".

وشارك في هذه الوقفة الاحتجاجية الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي، والذي دعا إلى تنظيم هذا التحرّك من خلال منشور سابق على صفحته الرسمية على "فيسبوك".

وقال المتظاهرون إن غايتهم من هذه الوقفات الاحتجاجية المتكررة الرافضة لقرارات الرئيس سعيّد هي "وضع حدّ للعبث بالدولة وبمؤسساتها وبكل المكتسبات التي ضحى من أجلها الشهداء"، وفق ما جاء في مقطع فيديو مصوّر نشرته إحدى المشاركات في الوقفة على "فيسبوك".

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس قبل يوم من المسيرة التي يعتزم تنظيمها نشطاء، اليوم الأحد 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2021 بداية من الساعة العاشرة صباحا، بشارع محمد الخامس، أكبر شوارع العاصمة التونسية، وفق ما ورد في بلاغ سابق لحملة "مواطنون ضد الانقلاب".

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وخلال المظاهرة، دعا محمد المنصف المرزوقي إلى رفض الانقلاب في تونس، مؤكدا أنّه لا يمكن لفرنسا الديمقراطية أن تقف إلى جانب نظام دكتاتوري.