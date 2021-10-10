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سقوط طائرة تقل مظليين في تتارستان الروسية

سقوط طائرة تقل مظليين في تتارستان الروسية
الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

سقطت طائرة روسية تقل مظليين اليوم في منطقة منزلينسك في تتارستان، حسبما نقلت "إنترفاكس" عن مصدر، ويقدر عدد ركاب الطائرة بـ 23 شخصا.

العالم - روسيا

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