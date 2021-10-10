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وفاة جنرال اميركي بارز بالسرطان.. شارك في حرب العراق

وفاة جنرال اميركي بارز بالسرطان.. شارك في حرب العراق
الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت صحيفة the hill عن وفاة الجنرال ريموند أوديرنو الذي قاد قوات التحالف الأميركي في نهاية حرب العراق، عن عمر يناهز 67 عاما.

العالم-العراق

وصرح متحدث باسم عائلة أوديرنو للصحيفة بقوله "إنني أستطيع أن أؤكد ببالغ الأسف وفاة الجنرال ريموند أوديرنو في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر". وقال إن السرطان كان سبب الوفاة.

ووفقا لـ The Hill، في 2001-2004، قاد أوديرنو فرقة المشاة الرابعة، التي شاركت في عملية 2003 للعثور على الدكتاتور العراقي المعدوم صدام حسين والقبض عليه.

ومنذ عام 2008 إلى عام 2010، قاد أوديرنو التحالف أولا ثم القوات الأمريكية في العراق بين 2011-2015 شغل منصب رئيس أركان الجيش الأمريكي. وترك الخدمة العسكرية عام 2015.

وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الدفاع لويد أوستن عن تعازيهما في وفاة الجنرال.

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وفاة جنرال اميركي بارز بالسرطان.. شارك في حرب العراق

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