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لماذا امتنع ممثل السيستاني من التصريح لوسائل الاعلام؟

الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٥ بتوقيت غرينتش

أكد مراسل قناة العالم امتناع ممثل المرجعية العليا، الشيخ عبدالمهدي الكربلائي عن التصريح لوسائل الاعلام.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في كربلاء ان ممثل السيد علي السيستاني في كربلاء المقدسة، الشيخ عبدالمهدي الكربلائي، ادلی بصوته في احدی مراكز الاقتراع بكربلاء صباح اليوم الاحد، ولكنه امتنع من التصريح الی وسائل الاعلام.

ويری مراقبون ان هذه الخطوة، بمثابة رسالة من المرجعية الدينية في النجف الاشرف الی ضرورة المشاركة في الانتخابات كما اكدته في بيانات سابقة.

وأكد مراسل قناة العالم وجود أكثر من 244 مركز انتخابي موزع علی محافظة كربلاء المقدسة بواقع 1690 محطة انتخابية.

وتم تقسيم مدينة كربلاء المقدسة بحسب القانون الانتخابي الجديد الی 3 دوائر انتخابية.

ويتنافس 114 مرشح ومرشحة في كربلاء المقدسة توزعوا علی القوائم الحزبية وكتل سياسية ومرشحين مستقلين لدخول البرلمان العراقي.

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