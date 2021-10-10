الحلبوسي يدلي بصوته في أحد مركز الاقتراع بالانبار (صورة)

العالم-العراق

ويخوض تحالف تقدم الوطني برئاسة الحلبوسي والذي يضم عدة احزاب سياسية، الانتخابات التشريعية، بـ 105 مرشحين.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، صباح اليوم الاحد للتصويت العام في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد، في انتخابات يتنافس عليها 3249 مرشحاً و21 تحالفاً، و109 أحزاب، على 329 مقعداً في البرلمان.

وفرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة منذ ما بعد منتصف ليل الأحد، وشملت إغلاق الحدود والمطارات ومنع التنقل بين المحافظات وغلق المطاعم والأسواق والمنشآت التجارية والترفيهية، ومن المقرر استمرار هذه التدابير حتى صباح يوم غد.