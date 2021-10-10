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مستشار الكاظمي يعلن موعد اعلان نسبة المشاركة في الانتخابات

الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٣ بتوقيت غرينتش

اعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات العراقي عبد الحسين الهنداوي، ان الخطة الامنية للعملية الانتخابية تسير بسلاسة كما هو مخطط لها.

العالم – خاص بالعالم

واكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات تدفق الناخبين على مراكز الاقتراع وسط سير العملية الانتخابية يتم بسلاسة وان الاعداد في تزايد مع مرور الوقت.

وشدد الهنداوي على عدم وجود اي مشاكل في الانتخابات مشيرا للتعاون المشترك مع القوات الامنية التي تحمي مراكز الاقتراع.

ويعتقد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات ان هذه الانتخابات ستكون ناجحة جدا مع بدء ارتفاع اعداد المشاركين بدون صعوبات كبيرة تذكر بالاضافة الى منع المواطنين من الدخول الى مراكز الاقتراع بهواتفهم.

واشار الى نشر تقرير منتصف النهار الساعة الثانية عشر ظهرا على الرأي العام للكشف عن نسبة المشاركة في الانتخابات.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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شاهد بالفيديو.. مستشار الكاظمي يعلن موعد اعلان نسبة المشاركة في الانتخابات