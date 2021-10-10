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الكاظمي يصدر توجيهات خلال زيارته مقر العمليات المشتركة

الكاظمي يصدر توجيهات خلال زيارته مقر العمليات المشتركة
الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أصدر توجيهات خلال زيارته مقر العمليات المشتركة.

العالم-العراق

وقال رسول لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كان أول من أدلى بصوته اليوم مع فتح أبواب مراكز الاقتراع"، مبيناً أن"الكاظمي زار بعد ذلك مقر قيادة العمليات المشتركة لمتابعة عملية الاقتراع العام بالتفصيل".

وأضاف أن "توجيهات الكاظمي تضمنت أن تكون القوات المسلحة محايدة"، مؤكداً أن "الكاظمي يشرف شخصياً على خطة تأمين الانتخابات ووجه بتوفير الحماية الكاملة لمراكز الاقتراع".

وتابع أن"الكاظمي حث خلال الإدلاء بصوته المواطنين الى المشاركة في الانتخابات".

وزار رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اليوم الأحد، مقر قيادة العمليات المشتركة وأشرف على الأمن الانتخابي، كما اجتمع باللجنة الأمنية العليا للانتخابات.

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