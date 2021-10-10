الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١
٠٨:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية : دعم لبنان واجبنا الأخلاقي

وزير الخارجية : دعم لبنان واجبنا الأخلاقي
الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش

 أشاد وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان" بحسن ضيافة الحکومة اللبنانیة وشعبها، لافتا إلى ان دعم هذا البلد الشقيق الصامد واجبنا ألاخلاقي ولن ندخر جهدا في هذا المجال.

العالم - ايران

وشكر امير عبداللهيان الحكومة والشعب لبناني على الترحيب الحار وكرم الضيافة في تغريدة له على تويتر باللغة العربية الیوم الاحد. مضیفا ان دعم هذا البلد الشقيق الصامد واجبنا ألاخلاقي لن ندخر جهدا من أجله.

وخاطب الشعب اللبناني قائلا: لقد عشتم بشرف وکنتم أحرارًا وأتقدم لكم بجزيل الشكر.

ووصل حسين امير عبداللهيان الاربعاء الماضي على رأس وفد الى لبنان.

وقال في تصريح صحفي لدى وصوله الى بيروت : انني وبرفقة زملائي هنا في بيروت لنعلن بصوت عال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستواصل دعمها للبنان. نحن سنواصل وقوفنا الى جانب الشعب اللبناني بقصارى جهودنا من اجل كسر الحصار على لبنان، معربا عن ثقته بأن يتجاوز اللبنانيون هذه المرحلة الصعبة بالانتصار كما في السابق.

روابط ذات صلة

زيارة عبداللهيان للبنان.. هل اسست لمرحلة جديدة من العلاقات؟

أمير عبداللهيان: ايران تكنّ احتراما كاملاً لسيادة لبنان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد: انقسام في الموصل ازاء المشاركة في الانتخابات

التطعيم المزدوج من لقاح كورونا يمنحك حماية بنسبة 94٪ ضد الفيروس

الحشد يشكل اطواقا حول 4 مدن و100 قرية بديالي لحماية الانتخابات

هذا ما تفعله السعودية لتبييض انتهاكاتها المروعة

وزير الخارجية : دعم لبنان واجبنا الأخلاقي

شاهد بالفيديو.. مستشار الكاظمي يعلن موعد اعلان نسبة المشاركة في الانتخابات