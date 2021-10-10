وزير الخارجية : دعم لبنان واجبنا الأخلاقي

العالم - ايران

وشكر امير عبداللهيان الحكومة والشعب لبناني على الترحيب الحار وكرم الضيافة في تغريدة له على تويتر باللغة العربية الیوم الاحد. مضیفا ان دعم هذا البلد الشقيق الصامد واجبنا ألاخلاقي لن ندخر جهدا من أجله.

وخاطب الشعب اللبناني قائلا: لقد عشتم بشرف وکنتم أحرارًا وأتقدم لكم بجزيل الشكر.

ووصل حسين امير عبداللهيان الاربعاء الماضي على رأس وفد الى لبنان.

وقال في تصريح صحفي لدى وصوله الى بيروت : انني وبرفقة زملائي هنا في بيروت لنعلن بصوت عال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستواصل دعمها للبنان. نحن سنواصل وقوفنا الى جانب الشعب اللبناني بقصارى جهودنا من اجل كسر الحصار على لبنان، معربا عن ثقته بأن يتجاوز اللبنانيون هذه المرحلة الصعبة بالانتصار كما في السابق.