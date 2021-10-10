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وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي: الخطة الأمنية تسير بسلاسة والجميع ملتزم بالصمت الانتخابي

الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠١ بتوقيت غرينتش

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