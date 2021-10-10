شاهد.. ما ان انكفأت عن العراق حتى تغير هذا المشهد!

العالم- خاص بالعالم

وقال الهاشمي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "العراق ينتخب": ان جميع الاسر العراقية برجالها ونسائها واطفالها تخرج معاً الى العرس الانتخابي او الجهاد الانتخابي كما اسمته المرجعية الدينية، مشيراً الى ان نسبة التصويت جيدة وتجري بسلاسة وان القوات الامنية لم تسجل اي خرقاً امنياً.

واوضح الهاشمي ان هناك سلسلة من التحديات قد رافقت العمليات السياسية في العراق منذ بعد سقوط النظام البائد ولحد الآن، مشيراً الى ان اولى هذه التحديات هي تواجد القوات الامريكية والاجنبية على ارض العراق التي خلقت مشاكل كثيرة، وتدخلت بالعملية السياسية، وحاولت دائماً ان تخلق الازمات حتى لا تتوجه اليها الانظار وتتحرك بحرية وتفعل ما تشاء في العراق.

واضاف الهاشمي، ان هذا التحدي بدأ الآن يزول نوعاً ما، في بُعده العسكري وفي نفوذه ايضاً، حيث كان عديد القوات الامريكية 250 الف جندي امريكي في العراق، وحالياً بدأت عملية انسحابهم ليس في العراق فقط وانما على مستوى على الشرق الاوسط.

واعتبر الهاشمي ان هذا الانسحاب الامريكي العسكري، يعود ان امريكا ليس لديها عقيدة حاكمة، وانما تحكم بطريقة القوة العسكرية والاقتصادية، فعندما تنسحب عسكرياً، ينسحب معها نفوذها ايضاً، ولذلك بدأ تأثيرها على الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة يقل.

واكد الهاشمي، ان اصدقاء امريكا بدأوا يشعرون بالخذلان والخيبة والذين كانوا هم السبب في فشل الكثير من المشاريع في العراق، وتعتبر الولايات المتحدة الامريكية السبب الرئيسي في تأخير البناء والاعمار وبناء محطات الطاقة واعادة البنى التحتية للمصانع، مشيراً الى ان برامج الكتل السياسية الحالية تؤكد بالخصوص على قضية الاعمار والبناء.

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