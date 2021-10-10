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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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نبض السوشيال
عدد مراكز الاقتراع في التصويت العام يبلغ 8273 مركزاً بواقع أكثر من 55 ألف محطة
رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض: الانتخابات هي عرس وطني نحو بناء المستقبل للعراق ومقدمة للدخول الى مرحلة جديدة نحو الأمن والاستقرار
خلية الإعلام الأمني في العراق: أحد الجنود قام بإطلاق نار من بندقيته بالخطأ مما أدى إلى استشهاد مقاتل وإصابة آخر
قائد عمليات الانبار الفريق الركن ناصر الغنام يؤكد عدم تسجيل أية خروقات أمنية خلال التصويت العام في المحافظة حتى الآن
مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي: الإقبال الجماهيري على مراكز الاقتراع جيد وفئة الشباب أكثر تفاعلا في الإقبال على مراكز الاقتراع
وكيل المرجعية الدينية العليا بالعراق السيد احمد الصافي يُدلي بصوته في الانتخابات النيابية
مفوضية الانتخابات: هناك لجنة فنية توفر الدعم للمراكز الانتخابية لمعالجة أي خلل محتمل
مصادر عراقية: هجوم مسلح على مركز انتخابي في ديالى ينتهي بإصابة جنديين
المفوضية الانتخابية في كربلاء المقدسة: لا يوجد عطل بالأجهزة الالكترونية في المحافظة لكن هناك خلل فني بسيط
العمليات المشتركة العراقية تعلن جاهزيتها لنقل عصا الذاكرة وصناديق الاقتراع بعد الانتهاء من التصويت
مفوضية الانتخابات: هناك لجنة فنية توفر الدعم للمراكز الانتخابية لمعالجة أي خلل محتمل
الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش
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