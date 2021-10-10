الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١
١٠:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

سوريا.. تدمير منازل بقصف مدفعي تركي في الحسكة

سوريا.. تدمير منازل بقصف مدفعي تركي في الحسكة
الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠٩ بتوقيت غرينتش

دمرت القوات التركية والمجموعات المسلحة المدعومة منها عدة منازل للمدنيين السوريين وأحدثت أضراراً كبيرة بالبنى التحتية نتيجة قصفها بالمدفعية عدداً من القرى في محيط ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي.

العالم-سوريا

وذكرت مصادر محلية من ناحية تل تمر أن قصفاً عنيفاً بالمدفعية نفذته القوات التركية بالتعاون مع المجموعات المسلحة على قرى الدردارة وتل جمعة وحمرا وتل شنان بالريف الشمالي الغربي للمحافظة ما تسبب بتدمير 3 منازل ووقوع أضرار كبيرة في البنى التحتية.

ولفتت المصادر إلى الحالة المأساوية التي يعيشها أبناء المنطقة نتيجة الخوف والذعر الذي يسببه القصف شبه اليومي على قراهم وحقولهم الزراعية.

ويعاني المدنيون في مناطق انتشار قوات الاحتلال الأمريكي وميليشيا “قسد” والقوات التركية والتنظيمات المسلحة الموالية لها شمال شرقي سوريا من الاعتداءات المستمرة وانعدام الأمن واستهداف المناطق السكنية بالقذائف وعمليات الخطف بحق الشبان وسرقة الممتلكات ناهيك عن استخدام السلاح لفض تجمعات الأهالي الرافضين لتلك الممارسات حيث استشهد الخميس الفائت مدني سوري وأصيب 16 آخرون بجروح في ناحية تل براك بريف مدينة الحسكة الشمالي بنيران مسلحي ميليشيا "قسد" المرتبطة بالاحتلال الأمريكي خلال محاولة أهالي البلدة منعهم من سرقة محولة كهربائية من منظومة الكهرباء العامة التي تغذي البلدة.

تصنيف :

روابط ذات صلة

عشائر الحسكة تندد باعتداءات "قسد" على المدنيين

'قسد' تختطف أكثر من 100 مدني في ريف الحسكة

مصادر خاصة للعالم:  قسد تنقل عدد من الاطفال والنساء من مخيم الهول

مقتل  مدني وإصابة 16 أثناء تصديهم لمسلحي (قسد) شمال الحسكة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مفوضية الانتخابات العراقية: خلل فني 'محدود' ببعض أجهزة التصويت سببه 'أخطاء بشرية'

فيديو.. هندي يحمم ثعبان كوبرا ضخما ويروي ظمأه

بنك ايراني يستأنف خدماته الائتمانية في هامبورغ

وفد من 'طالبان' يلتقي وزير الخارجية القطري

مراسل العالم:تسجيل 295 عطل الكتروني في انتخابات العراق

بالصور.. أحفاد السيد الحكيم يرافقونه بزي موحد في العملية الانتخابية