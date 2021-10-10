سوريا.. تدمير منازل بقصف مدفعي تركي في الحسكة

العالم-سوريا

وذكرت مصادر محلية من ناحية تل تمر أن قصفاً عنيفاً بالمدفعية نفذته القوات التركية بالتعاون مع المجموعات المسلحة على قرى الدردارة وتل جمعة وحمرا وتل شنان بالريف الشمالي الغربي للمحافظة ما تسبب بتدمير 3 منازل ووقوع أضرار كبيرة في البنى التحتية.

ولفتت المصادر إلى الحالة المأساوية التي يعيشها أبناء المنطقة نتيجة الخوف والذعر الذي يسببه القصف شبه اليومي على قراهم وحقولهم الزراعية.

ويعاني المدنيون في مناطق انتشار قوات الاحتلال الأمريكي وميليشيا “قسد” والقوات التركية والتنظيمات المسلحة الموالية لها شمال شرقي سوريا من الاعتداءات المستمرة وانعدام الأمن واستهداف المناطق السكنية بالقذائف وعمليات الخطف بحق الشبان وسرقة الممتلكات ناهيك عن استخدام السلاح لفض تجمعات الأهالي الرافضين لتلك الممارسات حيث استشهد الخميس الفائت مدني سوري وأصيب 16 آخرون بجروح في ناحية تل براك بريف مدينة الحسكة الشمالي بنيران مسلحي ميليشيا "قسد" المرتبطة بالاحتلال الأمريكي خلال محاولة أهالي البلدة منعهم من سرقة محولة كهربائية من منظومة الكهرباء العامة التي تغذي البلدة.