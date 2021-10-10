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وكيل السيد السيستاني يدلي بصوته في الانتخابات النيابية

وكيل السيد السيستاني يدلي بصوته في الانتخابات النيابية
الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢٣ بتوقيت غرينتش

ادلى صباح اليوم الاحد، السيد احمد الصافي وكيل المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني بصوته في الانتخابات البرلمانية العامة.

العالم-العراق

وكان السيد الصافي في طليعة المُقترعين صباح اليوم في محافظة كربلاء المُقدسة.

ويُذكر ان المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف كانت قد شجعت المواطنين على الانتخاب مشددة على ضرورة اختيار النزيه والكفوء وعدم تكرار اخطاء الانتخابات السابقة بمقولتها المشهورة (المجرّب لا يجرّب).

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، صباح اليوم الاحد للتصويت العام في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد، في انتخابات يتنافس عليها 3249 مرشحاً و21 تحالفاً، و109 أحزاب، على 329 مقعداً في البرلمان.

وفرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة منذ ما بعد منتصف ليل الأحد، وشملت إغلاق الحدود والمطارات ومنع التنقل بين المحافظات وغلق المطاعم والأسواق والمنشآت التجارية والترفيهية، ومن المقرر استمرار هذه التدابير حتى صباح يوم غد.

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