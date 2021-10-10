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تحقيق ألماني بتورط لوكاشينكو في نقل مهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي

تحقيق ألماني بتورط لوكاشينكو في نقل مهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي
الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٦ بتوقيت غرينتش

 قالت صحيفة Bild am Sonntag، نقلا عن مصدر مطلع، إن ألمانيا تحقق في تورط رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، في نقل مهاجرين غير شرعيين إلى ألمانيا.

العالم - أوروبا

وذكرت الصحيفة، أن التحقيق الألماني يعتقد أن لوكاشينكو أراد ابتزاز أوروبا "من خلال نقل المهاجرين المنظم على المستوى الحكومي" ودفعها إلى رفع العقوبات عن بلاده.

ووفقا للشرطة الألمانية، منذ بداية شهر أغسطس، وصل حوالي 4000 أجنبي بشكل غير قانوني إلى ألمانيا (عبر بولندا) قادمين من بيلاروس، بما في ذلك 1183 في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، وغالبيتهم من السوريين والعراقيين.

وذكرت الصحيفة، أن المهاجرين، يسافرون إلى بيلاروس من مطارات بغداد وأربيل (العراق)، ودبي (الإمارات)، وبيروت (لبنان)، وعمان (الأردن)، وإسطنبول (تركيا)، ومن منتصف سبتمبر بتأشيرة دراسية بيلاروسية من دمشق.

وبعد وصولهم إلى مينسك، يتم نقلهم إلى الحدود البولندية.

وتقول الصحيفة إنهم يدفعون للجانب البيلاروسي حوالي 4000 يورو للمساعدة في عبور حدود الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني.

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