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ما اغرب ما كان جارياً في العملية السياسية العراقية السابقة؟

ما اغرب ما كان جارياً في العملية السياسية العراقية السابقة؟
الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٦ بتوقيت غرينتش

اكد المحلل والكاتب السياسي العراقي واثق الجابري، ان التذمر الكبير من قبل الشعب العراقي دفع باجراء انتخابات برلمانية مبكرة، بمعاضدة دعوة المرجعية الدينية التي قالت ان الانتخابات هي السبل الامثل لتغيير الواقع.

العالم- خاص بالعالم

وقال الجابري في حديث لقناة العالم خلال برنامج "العراق ينتخب": ان تغيير قانون الانتخاب، سيؤدي الى افراز عملية سياسية جديدة تحت قبة البرلمان، بعد وصول النظام السياسي الى الانسداد والتراجع.

واوضح الجابري، ان امتناع المواطن العراقي من التصويت في الانتخابات السابقة بانها كانت نوع من التعبير عن رفضه العملية السياسية والطريقة التي بها يتم انتخاب نواب البرلمان ووزراء الحكومة، وادت الى ضرورة تغيير قانون الانتخاب، واتاحة الفرصة للشباب والمستقلين بالترشح.

واضاف الجابري، في السابق كانت هناك شراكة ومقايضات في العملية السياسية السابقة الامر الذي ادى الى تعطيل الكثير من المشاريع وعمل الحكومة باعتبار ان الكل كان يدين الحكومة ولكن الكل يشترك فيها، ولا احد يتحمل المسؤولية، واعتبرها عملية غير صحيحة، خاصة وان الكثير من القوى السياسية لم تفهم الديموقراطية، التي تدعو الى حكم الاغلبية بمشاركة الشعب في الانتخابات.

تابعوا المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق اعلاه..

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