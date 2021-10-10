مراسل العالم:تسجيل 295 عطل الكتروني في انتخابات العراق

العالم - مراسلون

وأكد مراسل قناة العالم في بغداد ان محافضات مختلفة لاسيما بغداد، وكربلاء المقدسة والنجف الاشرف وكركوك شهدت مشاكل عدة وعطل في الاجهزة الالكترونية التي يتم استخدامها لاستعلام هوية الناخب العراقي.

وردت مفوضية الانتخابات علی التقارير التي تشير الی هذا العطل ان هذه المشاكل هي مشاكل فنية وبسيطة ومن الممكن تجاوزها خلال الساعات القليلة القادمة.

وأكد ناخبون لم يتمكنوا من الادلاء بأصواتهم لمراسل قناة العالم ان المشكلة الفنية في الاجهزة الالكترونية تعود لبصمات كبار السن.

هذا وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.