الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١
١٠:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم:تسجيل 295 عطل الكتروني في انتخابات العراق

الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٩ بتوقيت غرينتش

كشف مراسل قناة العالم عن تسجيل 295 عطل في الاجهزة الالكترونية في مراكز اقتراع عدة محافظات تشهد الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق.

العالم - مراسلون

وأكد مراسل قناة العالم في بغداد ان محافضات مختلفة لاسيما بغداد، وكربلاء المقدسة والنجف الاشرف وكركوك شهدت مشاكل عدة وعطل في الاجهزة الالكترونية التي يتم استخدامها لاستعلام هوية الناخب العراقي.

وردت مفوضية الانتخابات علی التقارير التي تشير الی هذا العطل ان هذه المشاكل هي مشاكل فنية وبسيطة ومن الممكن تجاوزها خلال الساعات القليلة القادمة.

وأكد ناخبون لم يتمكنوا من الادلاء بأصواتهم لمراسل قناة العالم ان المشكلة الفنية في الاجهزة الالكترونية تعود لبصمات كبار السن.

هذا وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.

روابط ذات صلة

ما اغرب ما كان جارياً في العملية السياسية العراقية السابقة؟

الخزعلي يتوقع مشاركة تفوق الـ50% في انتخابات العراق

الرئيس العراقي: انتخابات تشرين المبكرة، يوم تاريخي

الكاظمي: انها اول انتخابات تجري دون حظر تجوال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مفوضية الانتخابات العراقية: خلل فني 'محدود' ببعض أجهزة التصويت سببه 'أخطاء بشرية'

فيديو.. هندي يحمم ثعبان كوبرا ضخما ويروي ظمأه

بنك ايراني يستأنف خدماته الائتمانية في هامبورغ

وفد من 'طالبان' يلتقي وزير الخارجية القطري

مراسل العالم:تسجيل 295 عطل الكتروني في انتخابات العراق

بالصور.. أحفاد السيد الحكيم يرافقونه بزي موحد في العملية الانتخابية