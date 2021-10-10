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عدد مراكز الاقتراع في التصويت العام يبلغ 8273 مركزاً بواقع أكثر من 55 ألف محطة

الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

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