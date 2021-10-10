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الفياض: اليوم عرس وطني نحو بناء المستقبل في عراقنا الحبيب

الفياض: اليوم عرس وطني نحو بناء المستقبل في عراقنا الحبيب
الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:١٧ بتوقيت غرينتش

اعتبر رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض، الاحد، أن الانتخابات التشريعية في العراق هو عرس وطني نحو بناء المستقبل في بلدنا الحبيب.

العالم-العراق

وقال الفياض في بيان، "ادلينا بصوتنا صباح اليوم في الانتخابات التشريعية ونسأل الله الأمن والأمان لعراقنا العزيز"، مؤكدا ان "هذه الممارسة الديمقراطية مقدمة للدخول الى مرحلة جديدة تنقذ العراقيين نحو الأمن والاستقرار".

كما وقدم الفياض شكره لجميع القائمين على الانتخابات التشريعية والقوات الأمنية بكافة صنوفها وتشكلاتها لتهيئتهم الظروف المناسبة لإجراء هذا العرس الوطني.

وكان رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض قد أدلى بصوته صباح اليوم في أحد مراكز الاقتراع خلال الانتخابات التشريعية المبكرة.

ويواصل الناخبون العراقيون اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم في خامس انتخابات تشريعية منذ إحتلال العراق على يد القوات الأمريكية في العام 2003.

وفتحت مراكز الاقتراع المنتشرة في عموم البلاد أبوابها عند الساعة 7.00 بالتوقيت المحلي أمام الناخبين وسط رقابة دولية، واجراءات امنية مشددة.

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