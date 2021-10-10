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دعوة للمشارکة في مهرجان رشد السینمائي الدولي اﻟحادي والخمسين

دعوة للمشارکة في مهرجان رشد السینمائي الدولي اﻟحادي والخمسين
الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٦ بتوقيت غرينتش

تقیم مؤسسة البحوث والبرمجة التعلیمیة التابعة لوزارة التربیة والتعلیم الإیرانیة، الدورة اﻟ 51 لمهرجان رشد الدولي للأفلام العلمیة والتعلیمیة والتربویة، بهدف رفع مستوی جودة عملیة التعلیم والتعلم، ودعم مضامین الکتب الدراسیة، وتطویر صناعة الأفلام التعلیمیة والتربویة.

العالم - ايران

إطار الأعمال المشارکة:

الأفلام السردیة، الوثائقیات، الرسوم المتحركة

مواضیع المهرجان:

الأفلام العلمیة والتعلیمیة والتربویة ذات الصلة بمضامین الکتب الدراسیة

(راجع صفحة المهرجان علی موقع Eff.roshd.ir للاطلاع علی المواضیع الثانویة للمهرجان)

أقسام المهرجان:

• الأفلام الدولیة
• أفلام الأساتذة والأساتذة الطلبة
• أفلام طلاب المرحلة الثانویة الثانیة (الثانویة العامة)
جوائز المهرجان:
• الفلم المنتقی الأول: التمثال الذهبي وجائزة نقدیة
• الفلم المنتقی الثاني: التمثال الفضي وجائزة نقدیة
• الفلم المنتقی الثالث: شهادة شرف وجائزة نقدیة

آخر موعد لاستلام الأعمال: ٢٢اكتوبر/ ١٥ربيع الاول

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