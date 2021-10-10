دعوة للمشارکة في مهرجان رشد السینمائي الدولي اﻟحادي والخمسين

العالم - ايران
إطار الأعمال المشارکة:
الأفلام السردیة، الوثائقیات، الرسوم المتحركة
مواضیع المهرجان:
الأفلام العلمیة والتعلیمیة والتربویة ذات الصلة بمضامین الکتب الدراسیة
(راجع صفحة المهرجان علی موقع Eff.roshd.ir للاطلاع علی المواضیع الثانویة للمهرجان)
أقسام المهرجان:
• الأفلام الدولیة
• أفلام الأساتذة والأساتذة الطلبة
• أفلام طلاب المرحلة الثانویة الثانیة (الثانویة العامة)
جوائز المهرجان:
• الفلم المنتقی الأول: التمثال الذهبي وجائزة نقدیة
• الفلم المنتقی الثاني: التمثال الفضي وجائزة نقدیة
• الفلم المنتقی الثالث: شهادة شرف وجائزة نقدیة
آخر موعد لاستلام الأعمال: ٢٢اكتوبر/ ١٥ربيع الاول