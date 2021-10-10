سببان اساسيان دفعا بالمواطن العراقي للانتخاب.. ما هما!

العالم- خاص بالعالم

وقال السعيدي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "العراق ينتخب": ان الساحة العراقية كانت في السابق مفتوحة على مصراعيها لاكثر من جهة تتدخل وتتلاعب في القرار السياسي امثال مستشاري المحتل الامريكي، الامر الذي يدفع المواطن العراقي للذهاب للانتخاب من اجل التغيير خاص بعد تغيير قانون الانتخاب.

واوضح السعيدي، ان هناك تحديات كبيرة وهي الثأر لشهداء قادة النصر الحاج قاسم سليماني وابومهدي المهندس، والتي تعتبر نقطة انطلاق جداً قوية باتجاه ان تكون عامل تغيير حقيقي، بالاضافة الى دعوات دمج الحشد الشعبي في الدولة العراقية، الذي يعتبر العمود الفقري للعراق والتصدي لمؤامرات حلّه.

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