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سببان اساسيان دفعا بالمواطن العراقي للانتخاب.. ما هما!

الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٢ بتوقيت غرينتش

اعتبر الكاتب والمحلل السياسي العراقي مفيد السعيدي، انه نظرا للرغبة الجماهيرية في التغيير فان الاقبال سيزداد على مراكز الاقتراع خلال الساعات القادمة خاصة خلال الساعتين الاخيرتين.

العالم- خاص بالعالم

وقال السعيدي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "العراق ينتخب": ان الساحة العراقية كانت في السابق مفتوحة على مصراعيها لاكثر من جهة تتدخل وتتلاعب في القرار السياسي امثال مستشاري المحتل الامريكي، الامر الذي يدفع المواطن العراقي للذهاب للانتخاب من اجل التغيير خاص بعد تغيير قانون الانتخاب.

واوضح السعيدي، ان هناك تحديات كبيرة وهي الثأر لشهداء قادة النصر الحاج قاسم سليماني وابومهدي المهندس، والتي تعتبر نقطة انطلاق جداً قوية باتجاه ان تكون عامل تغيير حقيقي، بالاضافة الى دعوات دمج الحشد الشعبي في الدولة العراقية، الذي يعتبر العمود الفقري للعراق والتصدي لمؤامرات حلّه.

تابعوا المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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