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تحديد جنس نبات غامض حيّر العلماء 50 عاما

تحديد جنس نبات غامض حيّر العلماء 50 عاما
الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٧ بتوقيت غرينتش

نجح العلماء أخيراً، في تحديد جنس جديد من النبات، كان قد حيّر العلماء لأكثر من 50 عاماً.

العالم - منوعات

وينمو هذا النبات الأخضر داخل غابات الأمازون المطرية، وكان قد استخدمه سكان الماتشيجوينجا الأصليون منذ زمن طويل في مجالات عدة، إلا أن خصائصه ظلت مثار حيرة منذ أن جلب عالم النبات في مؤسسة «سميثسونيان» الأمريكية، روبن فوستر، النبات لأول مرة في عام 1973.

يذكر موقع «ساينس ألرت» العملي، أن هذا النبات الغامض يزهر في غابات السهول الفيضية لنهر «مانو»، وتزيينه خلال المواسم الرطبة والجافة فواكه صغيرة برتقالية تبدو على شكل فوانيس ورقية، ويتصف بمذاق حلو، لكن كل تلك الخصائص لم تساعد العلماء في تبيان نوعه الغريب.

وكانت عالمة البيئة في حديقة مانو الوطنية، باتريشيا ألفاريز- لوايزا قد جمعت عينات من النبات، حيث بيّنت الجينات من نواة النبات والبلاستيدات الخضراء أخيراً، أن النبات ينتمي إلى عائلة من النباتات المدارية الجديدة تسمى «بيكرامنياسيا».

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