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ميركل: أمن 'إسرائيل' يظل أولوية لكل الحكومات الألمانية

ميركل: أمن 'إسرائيل' يظل أولوية لكل الحكومات الألمانية
الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:٠٧ بتوقيت غرينتش

قالت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها، أنغيلا ميركل، اليوم الأحد، إن أمن الكيان الإسرائيلي سيكون على رأس أولويات "كل حكومة ألمانية"، وذلك خلال جولة وداع أجرتها إلى الأراضي المحتلة مع قرب نهاية ولايتها التي استمرت 16 عاما.

العالم - أوروبا

ميركل، التي تقوم بزيارتها الثامنة والأخيرة كمستشارة ألمانية لفلسطين المحتلة قبل تقاعدها من السياسة، أجرت مع رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي نفتالي بينيت حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

وقالت ميركل وهي تقف إلى جانب بينيت: أريد أن أغتنم هذه الفرصة للتأكيد على أن أمن "إسرائيل" سيكون دائما ذا أهمية مركزية لكل حكومة ألمانية".

وقبل الزيارة، قال بينيت إنه من المتوقع أن يناقش مع الزعيمة الألمانية الأمن الإقليمي و"خاصة القضية النووية الإيرانية".

خططت ميركل في البداية لإجراء الزيارة في أغسطس/ آب، لكن أخرت رحلتها أثناء الخروج الفوضوي للقوات الأمريكية والقوات المتحالفة، بما في ذلك الألمان، من أفغانستان.

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