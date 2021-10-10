الكاظمي يوجه رسالة هامة الى الناخبين غير المصوتين

العالم-العراق

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر، إن "العملية الانتخابية جرت بانسيابية عالية بعد ان تجاوزنا منتصف اليوم الانتخابي".



ووجه رئيس مجلس الوزراء رسالة إلى الناخبين غير المصوتين حتى الآن، داعيا أياهم إلى سرعة التوجه نحو المراكز الانتخابية لاختيار ممثليهم".

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وتابع، "صوتوا من أجل العراق ومن أجل مستقبل أجيالنا".



وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد ادلى بصوته صباح اليوم في أحد مراكز الاقتراع بالمنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.

ويواصل الناخبون العراقيون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي تعدّ الأولى من نوعها منذ العام الفين وخمسة.