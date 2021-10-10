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بينيت يقدم حفنة أكاذيب حول ايران لميركل

بينيت يقدم حفنة أكاذيب حول ايران لميركل
الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:٣٨ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الأحد، للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن التأكد من عدم امتلاك إيران أسلحة نووية “مسألة وجودية” بالنسبة لكيانه.

العالم - الاحتلال

جاء ذلك في كلمة له خلال جلسة احتفالية للحكومة الإسرائيلية حضرتها ميركل التي وصلت "إسرائيل" مساء السبت في “زيارة وداعية”، بحسب قناة “كان” الرسمية.

وتطرق بينيت إلى مسألة العودة للاتفاق النووي الإيراني، معتبرا أن طهران حققت خلال السنوات الثلاثة الماضية “قفزة هائلة إلى الأمام، وباتت قدرتهم على تخصيب اليورانيوم في أقصى درجاتها”.

واتهم بينيت إيران بمحاولة كسب الوقت من أجل حيازة السلاح النووي، مشيرا إلى إن “أمن إسرائيل هو جزء من المصلحة الوطنية لألمانيا”.

وتعارض إسرائيل بشدة إحياء اتفاق نووي وقعته إيران في 2015 مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا، لكن واشنطن انسحبت منه في 2018.

وفي وقت سابق الأحد، قال بينيت لميركل “نثمن الصداقة المتواصلة معك والتزامك بإسرائيل. العلاقات بين ألمانيا وإسرائيل كانت قوية ولكن خلال ولايتك أصبحت أقوى من أي وقت مضى”.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما بفندق “الملك داود” بالقدس، بحسب بيان لمكتب بينيت نشره على حسابه بموقع تويتر.

ومساء الأحد، وصلت المستشارة الألمانية التي تستعد للانسحاب من الحياة السياسية ببلادها إلى إسرائيل في زيارة هي السابعة لها خلال ولايتها التي امتدت نحو 16 عاما.

وكان من المقرر أن تزور ميركل إسرائيل أواخر أغسطس/آب الماضي، قبل أن تعلن تأجيل الزيارة “بسبب الوضع الطارئ في أفغانستان، والحاجة إلى استكمال إجلاء القوات الألمانية منها”، وفق ما أفادت وقتها قناة “كان”.

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