القضاء العراقي: المشاركة في الانتخابات "واجب وطني"

العالم-العراق

وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان شارك في التصويت الخاص بانتخابات مجلس النواب العراقي، وأدلى رئيس المجلس بصوته".



واضاف زيدان بحسب البيان، ان "المشاركة في التصويت واختيار الأنسب من بين المرشحين هو واجب على كل مواطن عراقي حريص على بلده ويطمح في إيصال من يعتقده الانسب في عضوية مجلس النواب الذي يعد بمثابة الام التي من مخرجاتها تتشكل الحكومة الاقدر على قيادة البلد الى بر الامان".

ويواصل الناخبون العراقيون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي تعدّ الأولى من نوعها منذ العام الفين وخمسة.

وفتحت مراكز الاقتراع المنتشرة في عموم البلاد أبوابها عند الساعة 7.00 بالتوقيت المحلي أمام الناخبين وسط رقابة دولية، واجراءات امنية مشددة.