انتخابات العراق؛ معركة حفظ الحشد الشعبي أو حلّه

العالم - خاص بالعالم

وقال د.هيثم الخزعلي في حديث لقناة العالم هذه العملية الانتخابية تعتبر مفترق طرق واستكمالاً لعملية سيادة العراق بعد الانتصار علی داعش والمخططات التي وضعها اعداء العراق باثارة الاوضاع الامنية ومحاولة مصادرة القرار السياسي وطرح مشروع حل الحشد الشعبي.

وأكد ان الانتخابات العراقية تشهد مشروعان، الاول مشروع وطني يريد الحفاظ علی هيبة العراق وامنه وسيادته والحفاظ علی الحشد الشعبي وتفعيل اتفاقية الصين وبناء ميناء الفاو.

وأضاف الخزعلي:"بالمقابل هناك مشروع اخر يريد الانخراط في المعسكر الاميركي وابقاء قوات الاحتلال والتشريك مع دول التطبيع والانخراط في مشروع الشام الجديد.

وأشار الی تاكيد المرجعية علی انتخاب النزيه والاصلح الذي يحفظ امن العراق وسيادته مذكراً بأن المرجعية أصدرت بياناً عند استشهاد قادة النصر الحاج قاسم سليماني وأبومهدي المهندس وقالت بأن الولايات المتحدة قامت بخرق سافر للسيادة العراقية والبرلمان العراقي أصدر قراراً بوجوب خروج الولايات المتحدة من العراق لذلك حاولت واشنطن التخلص من هذا البرلمان مرة عبر التظاهرات ومرة اخری عبر الانتخابات المبكرة.

وأكد ان الشعب العراقي واعي لهذه المخططات وهو ذاهب باتجاه انتخاب الحشد وقوی المقاومة التي تحفظ سيادة العراق وامنه وتطالب بخروج كل القوات الاجنبية ومنها القوات الاميركية.

وأشار الی تصريح مسؤول استفتاءات في مكتب السيد السيستاني اطلق اسم الجهاد الانتخابي علی هذه الانتخابات.

وذكر بأن المرجع الديني السيد كاظم الحائري حرّم انتخاب الكتل التي تدعو الی حل الحشد الشعبي.