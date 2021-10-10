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البعثة الأوروبية: لا مشاكل تقنية في المراكز الانتخابية العراقية

البعثة الأوروبية: لا مشاكل تقنية في المراكز الانتخابية العراقية
الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:١٢ بتوقيت غرينتش

اكدت رئيسة بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي فيولا فون كرامون، اليوم الاحد، ان الانتخابات العراقية تسير بانسيابية عالية.

العالم-العراق

وقالت كرامون في مؤتمر صحفي، "لا مشاكل من الناحية التقنية في جميع المراكز الانتخابية".

وكانت بعثة الاتحاد الاوروبي للمراقبة، قد وصلت اليوم الاحد، الى احد المراكز الانتخابية بمنطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، للتصويت العام في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد، في انتخابات يتنافس عليها 3249 مرشحاً و21 تحالفاً، و109 أحزاب.

وفرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة منذ ما بعد منتصف ليل الأحد، وشملت إغلاق الحدود والمطارات ومنع التنقل بين المحافظات وغلق المطاعم والأسواق والمنشآت التجارية والترفيهية، ومن المقرر استمرار هذه التدابير حتى صباح يوم غد.

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