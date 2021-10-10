الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١
١١:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

خلية الإعلام الأمني في العراق: اللجنة الأمنية العليا للانتخابات القت القبض على 77 مخالفاً للعملية الانتخابية

الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:١٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بينيت يقدم حفنة أكاذيب حول ايران لميركل

شاهد بالفيديو.. كبار مسؤولي العراق يدعون للمشاركة بقوة في الانتخابات

شاهد بالفيديو.. الاعلان عن حل المشاكل الالكترونية في انتخابات العراق

العراقيون ينتخبون برلمانا جديدا

الاعرجي يدعو العراقيين للمشاركة الفاعلة في الانتخابات

المقداد: حان الوقت لتركيا كي تسحب قواتها من سوريا