القبض على 77 عراقيا ارتكبوا مخالفات بالعملية الانتخابية

العالم-العراق

وقالت الخلية في بيان إن "مفارز اللجنة الأمنية العليا للانتخابات القت القبض على 77 شخصاً لارتكابهم مخالفات تتعلق بسير العملية الانتخابية في محافظات بغداد ونينوى وديالى وكركوك والبصرة والانبار وصلاح الدين واربيل وواسط والديوانية".

وأضافت أنه "تم إحالة المخالفين إلى اللجان القضائية التي تم تشكيلها من قبل مجلس القضاء الأعلى تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وتابعت إن "اجراء اللجنة الأمنية العليا للانتخابات يأتي في إطار الحرص على نزاهة الانتخابات وضمان عدم السماح بتعكير الأجواء الانتخابية التي اتسمت بالشفافية والديمقراطية المنبثقة عن حرية الناخب العراقي في اختيار من يمثله".

ويواصل الناخبون العراقيون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي تعد الأولى من نوعها منذ العام الفين وخمسة.