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العراقيون ينتخبون برلمانا جديدا

الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:٢٥ بتوقيت غرينتش

توجه العراقيون الى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد في أول انتخابات مبكرة بعد عام 2003

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